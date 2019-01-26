İddia: Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da bale bölümüne dereceyle giren çocuk disleksi tanısı konulduğu için okuldan atılmak isteniyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda yeni bir iddia gündeme taşındı. Türkiye Diskleksili Çocuklar Vakfı ve Diskleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, yaptığı açıklamada okulun bale bölümü orta öğrenim kısmındaki bir öğrencinin Diskleksili olduğu gerekçesiyle okuldan atılmak istendiğini öne sürdü.

Diskleksinin okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına yola özel öğrenme bozukluğu olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Okula giriş sınavın dereceyle kazanan 5. sınıf öğrencisi okula girdikten sonra diskleksi tanısı konmuştur. Çocuğun Rehberlik Araştırma Merkezi RAM’dan rapor alarak Bireysel Eğitim Planı (BEP) eğitimine tabii tutulması gerekirken, 'Bale zaten özel… Özelin özeli olmaz' diyerek reddedilmiştir. BEP uygulanmayan öğrenci bale dersinden sınıfta bırakılmıştır. İki sene üst üste tekrar eden öğrenci okuldan atılmaktadır. Bu dönem için de aynı öğrenciye yine BEP uygulanmadan eğitim verilmiş ve geçen yıldan daha düşük bir not ile adeta cezalandırılmıştır. Okul, geçtiğimiz yıl kabul sınav döneminde, sınava katılan çocuklara Diskleksi testi uygulamıştır. Daha önce farkında olmadan okula aldıkları çocuğu bir hata olarak gören okul yönetimi bir daha aynı hatayı tekrar etmemek için böyle bir uygulamaya yönelmiştir.”

Uygulamının Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi ve yasalarla uyuşmadığı belirtilen açıklamada Tan Sağtürk’ün Engelliler Gününde kamuoyuyla paylaştığı, “Bale engel tanımaz” yazısı da hatırlatıldı.

Açıklamada bireysel eğitime ihtiyacı olan çocukların konservatuvar tarafından ayrıştırıcı bir tavır hareket ettiği savunularak, “Konservatuvarında uygulanan bu insanlık suçuna kim dur diyecek? Başta Milli Eğitim Bakanlığı YÖK ve savcılık olmak üzere, ülkemizin tüm ilgili kurumlarına gerekli başvurular yapılmıştır. Çocuklarımıza karşı işlenen bu suçların hesabını sorulana kadar olayın takipçisi olacağız” denildi.