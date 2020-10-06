İddia: Mersin Şehir Hastanesi'nde kadın hemşireler "Caiz değil" diyerek erkek hastanın sondasını değiştirmedi

Mersin Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi’nde babasını tedavi ettirmeye çalışan Ali Elitemiz, babasına takılı olan idrar sondasının "Erkek hemşire yok, caiz değil" denerek 4 saat boyunca değiştirilmediğini iddia etti.

BirGün'den Burcu Cansu imzalı habere göre, 24 Eylül'de babasının hafıza kaybı yaşadığını ve bunun üzerine Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü kaydeden Elitemiz, yaşananları şöyle anlattı:

Taburcu ettikten sonra "yoğun bakımda olmalı" diyerek ambulans göndermişler

“Ablam, 68 yaşındaki babam Metin Elitemiz'in hafıza kaybı yaşadığını fark etmesi üzerine hastaneye götürdü. Bana haber gelmesi üzerine hemen hastaneye gittim. Sabah 10.00'da hastaneye giriş yapılmasına karşın saatlerce doktor bekledik. Testler ve tetkikler yapıldıktan sonra gelen doktor babamın iyi olduğunu belirterek, bir ilaç yazarak bizi saat 17.00 civarında taburcu etti. Fakat babam bizi tanımıyordu. Eve geldiğimizde babam uyudu.

Gece yarısı hastaneden başka bir doktor aradı, babamın yoğun bakımda olması gerektiğini, ambulans ile yolda olduğunu söyledi."

Dördüncü evre akciğer kanseriymiş

Gece gelen ambulans ile tekrar hastaneye döndüklerini belirten Elitemiz, "Babamın onkoloji servisi olan bir hastanede yoğun bakımda yatması gerektiği söylendi. Babamın dördüncü evre akciğer kanseri olduğu ve beyne metastaz yaptığı bilgisi verildi" dedi.

11 saat sevk beklemişler

Ambulans ile eve gelen doktorun da yardımıyla hastane aramaya başladıklarını söyleyen Elitemiz, ‘koronavirüs sebebiyle hasta sevkinin kabul edilmediği’ yanıtını aldıklarını belirtti. Elitemiz, Sağlık Bakanlığı ve Mersin Şehir Hastanesi'ni saatlerce aramasına rağmen olumlu bir yanıt alamadığı için yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından paylaştığını dile getirdi. Elitemiz, 11 saat boyunca sevk işlemi için beklediğini ifade ettiği paylaşımı sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın devreye girdiğini söyledi.

Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk işleminin yapıldığını bildiren Elitemiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"29 Eylül'de babam yoğun bakımdan çıkarılarak onkoloji servisine alındı. Doktorlarla görüşmek ya da bilgi almak imkânsızdı. Birkaç dakika görüşebildiğim doktor, 'Durumu kritik, her an ölebilir' dedi. Bu süreçte biyopsi dahi yapılmadı. Babamın yaşından kaynaklı ameliyatı kaldıramayacağı söylendi. İki kez ışın tedavisi yapıldı."

"Zorla tutanak tutturduk"

Yaşanan bütün bu aksaklıklara ek olarak 4 Ekim'de babasının sondasının bozulduğunu ve bunun üzerine sağlık personeli çağırdıklarını belirten Ali Elitemiz, şunları kaydetti:

"Kadın hemşirenin sonda değiştirmesi caiz değilmiş"

"Saat 12.00'de babamın sondasında bir sorun oluştu. Sızıntı üzerine görevli personeli çağırdık. Sağlık personeli geldiğinde sondada arıza olduğunu belirtti. Gün içinde birkaç kez ısrarlarım sonucunda gelen personel sondaya hava bastı. Gelen her personel akşam 16.00’da gelecek personelin sondayı değiştirebileceğini söyledi. Biz ilk etapta bu işin uzmanı olan kişi bekleniyor sandık. Gün içinde sondadan gelen sızıntı ile yatak sırılsıklam oldu. Bunun üzerine tekrar personeli çağırdık. Pazar günü çarşaf değişimi olmadığı ama bu seferliğe mahsus bir değişim yapılabileceği söylendi. Odaya gelen personele sondanın neden değiştirilmediğini, saatlerdir neden bekletildiğimizi sorduğumda ise erkek hemşirenin vardiyasının 16.00'da başladığı kadın hemşire tarafından değişimin caiz olmadığı söylendi. Biz işin uzmanı bekleniyor sanırken meğer caiz olmadığı için saatlerdir bekletildiğimizi öğrendik. Yaşanan bu skandalla ilgili tutanak tutulmasını sağladım. Tutanak hastane yönetiminde mevcut… Saat 16.00 olduğunda gelen erkek hemşire sondayı değiştirdi. Bu duruma ilişkin de sosyal medya hesabımda paylaşım yaptım ancak bu sefer Sağlık Bakanlığı'ndan bir dönüş olmadı."

Mersin Tabip Odası: Kabul edilemez!

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sonda takma ve değişim işlemlerinde hastanın cinsiyetine göre davranılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi:

"Yönetim Kurulu olarak bir toplantı yapacağız ve hastane yönetimine bir yazı göndereceğiz. Hastanede yaşanan bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını talep edeceğiz. Sağlık sisteminde caiz ya da caiz değil şeklinde bir yaklaşım kabul edilemez."