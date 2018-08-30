İddia: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı istifa edecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Erkan Kilimci'nin, görevinden istifa edeceği iddia edildi.

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Reuters haber ajansının konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Kilimci, istifaya hazırlanıyor. Ajans, Kilimci'nin Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyesi olacağını aktardı.

NTV ise Kilimci'nin istifasının kesin olduğunu bildirdi.

“Kimse Kalkınma Bankası için istifa etmez"

Öte yandan ekonomist Uğur Gürses, istifa ettiği ifade edilen Kilimci’nin Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulunda yer alacağı iddiası için "Kimse Kalkınma Bankası’na yönetim kurulu üyesi olmak için Merkez Bankası başkan yardımcılığından istifa etmez…" yorumunu yaptı.

Erkan Kilimci kimdir?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman 'tezsiz yüksek lisans' programını tamamladı.

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

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