İddia: Melih Gökçek, AKP MKYK listesinden son gün çıkarıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 75 kişilik AKP MKYK listesinde olacağının öğrenilmesi üzerine Hayati Yazıcı'nın devreye girdiği iddia edildi. Yazıcı, Gökçek'in listeden çıkmasını sağladı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, kongre öncesinde 75 kişilik listeye Gökçek ile eski Spor Bakanı Suat Kılıç alındı. Bu iki ismin listeye girmesi üzerine bir MYK üyesi, Erdoğan'la görüşerek Gökçek'in çıkarılmasını istedi ancak başarılı olamadı. Bu isim, daha sonra Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı ile görüştü.

Yazıcı devreye girince Gökçek liste dışı kaldı

Yazıcı'nın Gökçek'le olan kavgası bu girişimin başarılı olmasını sağladı. Son yıllarda Gökçek ile Yazıcı ‘Ankara Kuşu' sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir tartışma yaşamıştı. İki isim arasındaki siyasi husumet, Gökçek'in önünün kesilmesine neden oldu. Yazıcı'nın devreye girmesinden sonra Gökçek liste dışında kaldı.

Bülent Arınç'ın oğlu disiplin kuruluna yazıldı

MKYK listesine girmesi engellenen Gökçek'e ikinci gol oğul Arınç'la geldi. Bülent Arınç'la ‘parsel parsel' kavgası bulunan Gökçek, Ahmet Mücahit Arınç'ın kongrede parti yönetimine girmesiyle ikinci şoku yaşadı. Arınç, Disiplin Kurulu üyesi yapıldı.