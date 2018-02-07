İddia: MEB'in KKTC'ye atadığı öğretmenler, öğrencilere zorla namaz kıldırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, “meslek dersi öğretmeni” olarak KKTC’ye gönderdiği öğretmenlerin, çalıştıkları eğitim kurumlarındaki çocukları namaz kılmaya zorladığı iddia edildi. KKTC’den bir grup öğretmenin Bakanlığa şikâyet yazısı yazdığı belirtildi. Kıbrıs’ın Haspolat kentinde yer alan Hala Sultan İlahiyat Koleji öğretmenleri tarafından MEB Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, öğrencilerin namaz kılmaya zorlandığı ve 19 Mayıs kutlamalarına müdahale edildiği ileri sürüldü.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Türkiye’den KKTC’ye geçici görev için gönderilen meslek dersi öğretmenlerinin okulun gerçek idarecileri gibi davrandığı ifade edildi. Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin yurdunda kalan öğrencilerin zorla uyandırılıp namaz kıldırıldığını savunan bir grup öğretmenin, KKTC Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği yazıda şunlar kaydedildi: “KKTC Milli Eğitim Yasası’nda yer almayan ve daha önce çalıştığımız okullarda da emsali olmayan bir takım uygulamalar ve davranışlarla karşılaşmaktayız. Anayasamız ve Öğretmenler Yasası’nda belirtilen çağdaş, laik, bilimselliği esas alan ve sorgulayan özgür bireyler yetiştirme yolunda Kamu Hizmeti Komisyonu’nca atanan kadrolu öğretmenler olarak görevimizi ifa etmeye çalışmaktayız. Fakat yasalarımızda bulunmayan, örf, adet ve geleneklerimizle bağdaşmayan bazı uygulama ve söylemlerin olduğunu hem gözlemleyip hem de bire bir yaşamaktayız.”



‘Yeni yılı kutlayanlar taşa dönüşecek’



Öğrencilere pahalı ödüller karşılığında Kuran okuma yarışması yapıldığını ve İslami algı politikaları izlendiğini iddia eden öğretmenler, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” ve yabancı dil etkinliklerine dahi müdahale edildiğinden yakındı. İlahiyat öğretmenlerinin, “Yeni yıl kutlamalarına katılan öğrenciler taşa dönüşecek” dediğini aktaran öğretmenlerin, Türkiye’den gönderilen öğretmenlere ilişkin bazı iddiaları şöyle:



Kız öğrencileri kıyafetinden dolayı aşağılıyorlar.



Okulda beraber gezen kız ve erkek öğrencileri ayıplıyorlar.



Öğrencileri, “Cennete gitmek için şehit olurum” demeye zorluyorlar.



Başını bağlayan kız öğrencileri, “Doğru yolu buldunuz” diyerek sınıf içinde alkışlatıyorlar.

‘Tavır değişikliği gözlemliyoruz’



Türkiye’den KKTC’ye gönderilen ilahiyat öğretmenlerine dair öğrencilerin evlerinin ilahiyat öğretmenleri tarafından ziyaret edilerek, ailelerin dini yönden etkilenmeye çalışıldığı da iddialar arasında. Ortaokuldan lise son sınıfa kadar okuttukları öğrencilerde tavır değişiklikleri gözlemlediklerinin altını çizen öğretmenlerin Bakanlığa yazdığı yazıda “Öğrencilerimiz, kendinden olmayanı hor gören, aşağılayan, yaşam alanı bırakmayan bireylere dönüştürülmeye çalışılıyor” denildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Türkiye’den gönderilen meslek dersi öğretmenlerinin uygulamalarına tepki gösterdi. Bilimsel, laik ve çağdaş eğitim için mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirten Eylem, BirGün’e şunları söyledi: “Yapılmak istenen, çağdaş, laik, demokratik eğitim ve toplum yapımızın dönüştürülmesi, muhafazakarlaştırılmaya çalışılmasıdır. Haklarımız için, eğitim için, toplumsal değerler ve yapımız için örgütlü mücadeleden ve bizleri yok oluş noktasına getirmeye çalışanlara karşı direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Saygın, aydın, özgür öğretmenler için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.”

KKTC’de yaşananların laiklikten uzak uygulamalar olduğunu vurgulayan Eğitim Sen Yönetim Kurulu Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da tepkisini şu sözlerle ifade etti: “Türkiye’de ‘4+4+4 yasası’ sonrası eğitimde inşa edilmeye çalışılan bilim ve laiklik dışı uygulamalar KKTC’de de hayata geçirilmeye çalışılıyor. KKTC’de bulunan eğitim sendikaları, okullarda hayata geçirilmeye çalışılan bu bilim dışı dayatmalara, baskılara karşı güçlü bir mücadele yürütüyor. Dayanışma ile mücadele ile bilime ile bilimsel eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz.”