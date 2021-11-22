İddia: Lütfi Elvan’ın ayrılığı yakın; yerine Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın adı geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Hâlâ kalkıp da bu yolda, beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın. Bu yolda ben, faizi savunanla olamam, olmam” sözlerinin hedefi olduğu iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden her an ayrılabileceği yönündeki iddiaların Ankara’da ağırlık kazandığı belirtildi.

Elvan’ın ayrılığı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikiye bölüneceği ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Hazine, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın ise Maliye Bakanlığı’na getirileceği öne sürülüyor.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Erişah Arıcan, aynı zamanda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın doktora tezi danışmanıydı.

Son dönemde Erişah Arıcan’ın Külliye’nin ekonomiyle ilgili kararlarında ağırlığının arttığı da ifade ediliyor.