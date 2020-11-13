İddia: Koronavirüs hastaları özel ambulans uçakla 20 bin dolar karşılığında Türkiye’ye geliyor

Covid-19 salgını tüm dünyada yeniden hızla yayılmaya başladı. Özellikle Avrupa, yeniden ciddi tedbirler için harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69.9 oldu. Resmi rakam endişe yaratırken, başta Irak, İran, Gürcistan, Rusya olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok noktasından Türkiye'ye hasta taşındığı iddiası gündeme getirildi.

Sözcü’den Yusuf Demir imzalı habere göre, tüm dünyadaki hava trafiğini canlı olarak takip eden Flight Radar adlı sistemdeki verilerde Sağlık Bakanlığı'nın ihaleyle kiraladığı uçaklar, “devlet uçağı” statüsünde gösterildiği için gizleniyor. Ancak özel sektöre ait ambulans uçakların uçuş verileri açık. Bunlardan biri Katarlılar’ın ortak olduğu Redstar, diğeri ise SAS. Örnek olarak Redstar'ın Learjet 45XR model TC-RSB tescilli ambulans uçağının son bir haftada, günde 5-6 sefer yaptığı net bir şekilde görülüyor.

Ağırlıklı Tiflis'ten olmak üzere Moskova, St. Petersburg, Roma, Ohri, Tiran ve Saraybosna ambulans uçağın sefer yaptığı bazı şehirler… Redstar, Irak, Gürcistan, Arnavutluk, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden uzaklığa göre hasta nakli için 18 bin ile 22 bin dolar arasında tarife uyguluyor.

Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi değil

Covid-19 testi pozitif çıkmış birinin Türkiye'ye girmesinde hiçbir engel yok. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması da gerekmiyor. Şirkete ücreti yatıran herkes uçakla Türkiye’ye gelebiliyor. Hastaların şehir hastanelerine ve bazı özel hastanelere yatırıldığı ileri sürüldü.

İki özel şirket ambulans uçak hizmeti veriyor

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı dışında, özel sektörde iki şirket ambulans uçak hizmeti veriyor. Bunlardan biri filosunda 5 uçak bulunan Redstar, diğeri ise SAS. Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışından yabancı hasta getirip getirmediği, getiriyorsa ne kadar getirdiği konusunda resmi bir açıklama yok. Bakanlık, Ceylan İnşaat ve Katarlılar'ın sahibi olduğu Redstar'dan ihaleyle kiraladığı ambulans uçaklarla hizmet veriyor.