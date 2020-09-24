İddia: Kiraya verilen özel hastane odalarında doktor olmayan kişiler 'kaçak' estetik operasyonu yapıyor

Estetik operasyonlarına gelen büyük talep merdiven altı ameliyatları da beraberinde getirirken, iddialara göre 'kaçak' operasyonlar artık özel hastanelerde de yapılmaya başlandı. Özel hastanelerin boşta olan katlarını ve odalarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık şeklinde kiraladığı ve buralarda estetik operasyonların yapıldığı ileri sürülürken, odaları kiralayanların büyük bir kısmının da doktor olmadığı ifade ediliyor. 'Merdiven altı estetikçi' denilen bu kişilerin, hastanelerin isimlerini kullanarak yaptıkları işi meşru ve güvenli göstermeye çalıştıkları belirtiliyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, sektörün önde gelen özel hastanelerinin dahi odalarını kiraya verdiğini söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, bu uygulamanın hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük risk taşıdığını belirtti.

Terziler, “Özel hastaneler günlük 1.000-1.500 TL'ye oda kiralıyorlar. Bu hastanelerin isimleri kullanılarak operasyonlar için 3.000-5.000 TL civarındaki fiyatlarla insanlar kandırılıyor” diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık turizminin yıllık 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğunu ifade eden Terziler, bu uygulamanın sektörün imajını ve gelirlerini büyük riske soktuğunu vurguladı. Kaçak operasyonların oldukça ucuza yapıldığını anlatan Terziler, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca verdiği emekle estetikte bir marka olduğunu ancak merdiven altı operasyonların buna zarar verdiğini kaydetti.