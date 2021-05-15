İddia: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalar için 300-500 TL’ye sahte asbest raporları hazırlanıyor

Asbest Söküm Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların yıkılması sırasında sahte asbest raporu verildiğini iddia etti. “Yıkılan her bina asbest yani gizli zehir yayıyor. Nedeni yeterince denetlenmemesi ve üçkâğıtçı uzmanların piyasada cirit atması” diyen Ensari, “Yıkım sırasında istenen asbest raporunu binaları görmeden imza atıyor veriyorlar. Kurumlar bunlara itibar etmemeli. Devlet denetlemeli. Göz göre göre insanları zehirlemeyelim” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, İzmir depremi ve ardından Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm sonrası ortaya çıkacak olan asbest tehlikesine dikkati çeken Ensari, yıkım sırasında zorunlu olan “asbest yok” belgesinin sahte olduğunu ve para karşılığında verildiğini ifade etti.

“Türkiye genelinde 590 asbest söküm uzmanı var. Bunların 500’ü işsiz. 15-20 tanesi belediyelerde görevli. 15-20 tanesi ise bu işi ticarete dökmüş” diyen Ensari, “Binaya gitmeden rapor hazırlıyorlar. Ne hikmetse yıkılan hiçbir binada asbest bulunmuyor. Gitmeden, binayı görmeden sahte rapor hazırlıyorlar. 300-500 TL’ye rapor hazırlanıyor. Yıkımcıların ve uzmanların bu sahte raporlarına da belediyeler ve kurumlar göz yumuyor” diye konuştu.