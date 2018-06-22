İddia: Kaymakam, muhtar ve yöneticileri "AKP'ye oy vermezseniz sizi barındırmayız" diye tehdit etti

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesindeki muhtarlar ve kamu kurumlarındaki yöneticilerin Kaymakam Şeref Albayrak tarafından, “AKP’ye oy vermezseniz sizleri burada barındırmayız” diyerek tehdit edildikleri iddia edildi. Muhalefet partileri, yurttaşlardan çok sayıda şikâyet geldiğini ancak korkudan kimsenin yargıya giderek şikâyetçi olamadığını belirtti.

Cumhuryet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre kamuda çalışan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş, nasıl davranmaları gerektiğini bilmediklerini belirterek, “Gidip durumu kime anlatalım. Emniyet, Vali, Kaymakam herkes taraf olmuş durumda. Memur olduğum için ağzımı açmaya dahi korkuyorum. Ayrıca, geçen hafta ilimizde yaşanan olayı tüm Türkiye biliyor. İster istemez çekiniyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. AKP’ye oy vermeye zorlanıyoruz. Tek çare evimizi Şanlıurfa’dan taşımak” diye konuştu.

CHP: Tüm ilçelerde yaşanıyor

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çıtır bu olayın sadece Halfeti’de değil Urfa’nın tüm ilçelerinde yaşandığını aktararak, “Yurttaşlardan bize çok fazla şikâyet geliyor. Ama isimlerinin duyulmasından korkuyorlar. Gidip şikâyetçi olamıyorlar. Devlet Şanlıurfa’da terör estiriyor. Amaçları HDP’yi baraj altı bırakarak. CHP’ye verilecek oyların önüne geçmek” dedi.

HDP: Zor iki gün bizi bekliyor

HDP Şanlıurfa İl Başkanı Rıdvan Yavuz da seçime sayılı günler kala Şanlıurfa’da ortamın çok gergin olduğuna dikkati çekti. Vali, Kaymakam ve Emniyet Müdürü tarafından yurttaşların tehdit edildiğini aktaran Yavuz, “Zor iki gün daha bizi bekliyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Şanlıurfa’daydı. Israrla bizlerden Selahattin Demirtaş’ın resmimlerini, HDP pankartlarını toplatmamızı istediler. ‘Bu resimler gözükmeyecek’ dediler. Bir Cumhurbaşkanı düşünün ki resimlerden bile korkuyor. Toplum her şeyin farkında. Demokratik bir seçim için provakasyonlara gelmemeliyiz” diyerek görüşünü paylaştı.