İddia: Kamu bankaları talimatla döviz satmış olabilir

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, kur korumalı TL mevduatın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı esnada dolar kurunun 18 liradan 12 liraya gerilediğini hatırlattı. Yılmaz, konuya ilişkin olarak Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Hurşit Güneş'in "Kamu bankaları talimatla yurtdışında döviz satmıştır. Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığı saatte iç piyasa kapanmıştı. Londra ile 3 saatlik fark, bu satış için yeterli zaman tanımaz. Büyük olasılıkla satış New York piyasasında olmuştur." iddiasını köşesinde paylaştı.

Yılmaz daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati arasında geçtiği öne sürülen "Hepiniz 100 milyon dolar bozdurun" konuşmasını hatırlatarak şöyle dedi:

"Toplantıya katılan iş dünyası STK'ları, holding patronları, döviz hesaplarını bozdurdular-bozdurmadılar orasını bilemem…

Ne var ki bu diyalog iktidarın, “talimatla döviz satışı” fikrine soğuk bakmadığı izlenimi vermeye yetiyor"

Yılmaz ayrıca gelişmeleri ilerleyen dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la 10-15 milyar dolar seviyesinde swap anlaşmasının ayak sesleri olarak yorumladı.

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