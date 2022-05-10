İddia: Johnny Depp, Robert Downey Jr. ile Sherlock Holmes'ün üçüncü filminde rol alabilir

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası süren Johnny Depp’in şiddet iddiaları nedeniyle Karayip Korsanları, Fantastik Canavalar gibi büyük film projelerinin iptal edilmesinin ardından Robert Downey Jr. ile Sherlock Holmes serisinin üçüncü filminde yer alabileceği iddia edildi.

Oyuncu Johnny Depp ve oyuncu eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davası, bir haftalık bir araya girerken dünyada gündem olmaya devam ediyor. Amber Heard’ün Johnny Depp ile evliliğinde şiddet gördüğüne ilişkin 2018’de kaleme aldığı bir yazının ardından Depp’in Karayip Korsanları ve Fantastik Canavalar serilerinin devam filmlerindeki rolleri iptal edilmişti. Depp, Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında, Heard’e hiçbir zaman şiddet uygulamadığını, ilişkide şiddete yönelen tarafın Heard olduğunu ve kariyerinin olumsuz etkilendiğini iddia ediyor.

Hayranları, Johnny Depp’in Karayip Korsanları serisine dönmesi için imza toplarken bir iddia da Robert Downey Jr.’ın Sherlock Holmes’ün üçüncü filminde Depp’le oynamak istediğine ilişkin ortaya çıktı.

Depp’in yakın zamanda Sherlock Holmes filmi için sözleşme imzalayabileceği belirtildi.