İddia: İzmir’de sağlık çalışanları, filyasyon ekibine girmemek için siyasi arıyor; bazı AKP'liler il sağlık müdürlüğüne isim listesi gönderiyor

Yeni tip Koronavirüs salgını hız kesmeden can almaya devam ediyor. Yayılımın kış aylarının gelmesiyle yeniden artmaya başlaması yeni önlemlerin alınmasına neden oldu. Getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı tartışılırken; İzmir'de bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, bazı sağlık çalışanları AKP yöneticilerini ve İzmir milletvekillerini arayıp, “Bizi filyasyonda görevlendirmesinler. Çocuğum var” diyerek torpil istiyor. Bazı AKP'lilerin de filyasyon ekibi görevlendirmesi yapan il başkanlığına isim listesi gönderdiği söyleniyor.

Türkiye genelinde Koronavirüs salgını tırmanışa geçerken sokakta temaslı taraması yapan filyasyon ekipleri gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ancak İzmir’de AKP’li olan bazı sağlık çalışanlarının filyasyon ekibinde görev almamak için siyasi torpil arayışına girdiği iddiası ortaya atıldı. Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez imzalı habere göre, görevlilerin risk oranı fazla olduğundan görevlendirme yapılmaması için AKP yöneticilerini ve İzmir milletvekillerini arayıp, “Bizi filyasyon ekibinde görevlendirmesinler. Çocuğum var” diyerek torpil istediği belirtildi.

Bazı AKP’li isimlerin ise görevlendirme yapan il sağlık müdürlüğüne isim listesi gönderdiği iddia edildi. Siyasi torpil yanında hastane yöneticilerinin de AKP’li olmayan sağlık çalışanlarını sürekli filyasyon ekibine yazdığı öğrenildi.

Aylardır filyasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanları, “Bizim de çocuklarımız ve ailemiz var. Siyasi düşüncemiz farklı olduğu için sürekli bize görev yazıyorlar. AKP’li olanlar ise isimlerini yazdırarak görev almıyorlar” diyerek ayrımcılık yapılmasına tepki gösterdi.

Birlik Sağlık Sen: Siyasiler, sağlık çalışanlarının üzerinden elini çeksin

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanlarına ayrımcılık ve torpil yapıldığına şahit olduğunu söyledi. Doğruyol, “Filyasyon görevine gitmemek için sağlık çalışanları siyasilerden torpil arıyor. Filyasyon ekibi dağılmış ve tükenmiş durumda. Siyasiler, sağlık çalışanlarının üzerinden elini çeksin. Bürokratları rahat bıraksınlar. Bu benim partilim, bu benim yakınım mantığından vazgeçsinler. Bu alanda çalışan personeller arasında eşitlik istiyoruz” dedi. Doğruyol, ayrıca filyasyon ekiplerinin, merkeze uzaktaki ilçelere toplu taşıma ile gönderilmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.