İddia | İsrail liste verdi, Türkiye Hamas üyelerini sınır dışı etmeye başladı

İsrail'in Türkiye'ye Hamas üyelerinin isimlerinin yer aldığı bir liste verdiği iddia edildi. Orta Doğu medyasında çıkan haberlere göre listede yer alan isimler Türkiye'den sınır dışı edilmeye başlandı.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci devam ederken Orta Doğu medyasında Tel Aviv yönetiminin Ankara’ya Hamas üyelerinin isimlerinin yer aldığı bir listeyi verdiği iddiası yer aldı.

Israel Hayom’a konuşan Filistinli yetkililer, İsrail’in Hamas üyelerinin bilgilerinin olduğu bir listeyi Türkiye’ye verdiğini öne sürdü. Habere göre Ankara, Hamas üyelerini sınır dışı etti.

Haberde, “Hamas ile anılan düzinelerce insan Türkiye’den sınır dışı edildi” ifadesi yer aldı. Lübnan gazetesi AL-Akhbar da bu iddiayı doğrulayan bir haber yaptı ve Türkiye’den başka ülkelere giden bazı Hamas üyelerinin Türkiye’ye tekrar alınmadığına dikkat çekti.

Filistinli bir yetkili de, “Türkiye onların gitmesini istedi ve bu aslında son birkaç ayda oldu. Hamas’ın askeri kanadıyla bağlantılı olan bazı insanlar sınır dışı edildi” dedi.

"Hamas ile iletişime geçildi"

İsmini açıklamayan yetkili, şunları söyledi:

“İsrailli, Türkiye’ye Hamas üyelerinin bir listesini verdi ve bazılarının terörle bağlantılarını gösterdi. Bunun karşılığında da Türkler Hamas ile iletişime geçerek onlara, ‘Bize böyle şeyler yapmayacağınıza dair söz vermiştiniz, o yüzden şimdi gitmelisiniz’ dedi.”

İsrail medyasına konuşan yetkili, Türkiye’nin Hamas yönetimine “ekonomik çıkarların” bu kararda etkili olduğunu söylediğini aktardı.

Filistinli yetkili, “Türkiye ve İsrail arasında yenilenen ilişkilerin diplomatik ve siyasi olması gerekiyordu fakat Hamas İsrail’in Türkiye üzerinde güvenlik konusunda etkisi olduğunu biliyor. Bazı İsrailli güvenlik temsilcileri Türkiye’yi ziyaret etti” dedi.