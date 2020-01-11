İddia: İş insanı Cafer Mahiroğlu, satın aldığı Halk TV’de bir hafta önce çalışmalara başladı

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yaptığı Halk TV’nin Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu’na satılmasının kesinleştiği iddia edildi.

Halk TV’nin satıldığı iddiaları son zamanlarda sıkça gündeme gelmişti. Odatv'de yer alan haberde; kanal, İngiltere’de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu’na satıldı. Edinilen bilgilere göre, Cafer Mahiroğlu bir haftayı aşkın süredir Halk TV’de çalışmalara başladı. Kanalın, önümüzdeki günlerde İstanbul’da başka bir yere taşınacağı da gelen bilgiler arasında.

Halk TV için yeni yer bakıldığı ve Halkalı, Küçükçekmece ya da Kabataş’a taşınabileceği belirtiliyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yeni projeler için de görüşmelere başlandı; yeni programlar için gazetecilere teklif götürülerek masaya oturuldu.

Kısa süre önce de Serhan Asker Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmiş, yerine de, daha önce Fox TV Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Sedat Bozkurt gelmişti.

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