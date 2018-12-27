İddia: İlahiyatçıların WhatsApp grubunda Prof. Öztürk için "Tövbe etmezse katledilmeli" fetvası verilmiş

Gazeteci İsmail Saymaz, tanınmış bir grup ilahiyatçının olduğu WhatsApp grubunda Prof. Dr. Mustafa Öztürk için “Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli” dendiğini ileri süren bir tweet paylaştı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle tepki çekmişti.

“Bu yüzden ilmî çalışmalara devam etme ve farklı bir fikir görüş beyan etmenin tek yolu yurtdışındaki bir üniversitede çalışmak gibi görünüyor”.

Gazeteci Saymaz, sosyal medya hesabı Twitter'da, "Tefsir profesörü Mustafa Öztürk ile ilgili konu bir grup tanınmış ilahiyatçının whasapp grubunda tartışılıyor. Adı bende saklı bir ilahiyat doktoru, Öztürk için 'Ulema sorgulasın. Tövbe etmezse katledilmeli' diye fetva vermiş. Acaba IŞİD akademide örgütlendi de haberimiz mi yok?" diye yazdı.

Mustafa Öztürk: Şahsın ismi, telefon numarası ve mesaj savcıya bildirilecektir

​Mustafa Öztürk, Saymaz’ın söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabında kendi takipçilerine aktardı. Öztürk, İsmail Saymaz'ın Tweetini alıntılayarak, “Bana ‘neden yurt dışına gidiyorsun ki, hiç eleştiriye gelemiyorsun sen de’ diyenlere…” diye yazdı.

Öztürk devamında, "Hakkımda 'tevbe etmezse katledilmesi gerekir' şeklinde atılan mesaj, ilahiyat alanında yer alan bir anabilim dalındaki hocaların bulunduğu 'Fukaha' adlı WhatsApp grubunda paylaşılmıştır. Şahsın ismi, telefon numarası ve mesaj savcıya bildirilecektir" diye yazdı.

Öye yandan Saymaz, Prof. Mustafa Öztürk hakkında fetva verdiği iddia edilen Dr. Abdulmecit Karaaslan'ın şaka yaptığını savunduğunu söyleyerek, söz konusu iddialara verdiği yanıtı aynı hesabından paylaştı.

Abdulmecit Karaaslan: Saymaz Bey, tarafsız gazeteci iseniz niçin cımbızlayarak aktarıyorsunuz?

Karaaslan, "Sayın İsmail Saymaz Bey, tarafsız gazeteci iseniz niçin cımbızlayarak aktarıyorsunuz? Gülücük ve esprili niye kesip işinize geleni alıyorsunuz?" diye sorarak tepki gösterdi.