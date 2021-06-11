AKP İstanbul İl Başkanlığ; İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurdu

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurduğunu öne sürdü.



AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, projenin durdurulduğu iddia edildi.



Açıklamada, "Proje sayesinde; Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekti. Böylece Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti.



AK Parti döneminde yapımı hızla devam eden projede, tünelin 1.400 metrelik kısmının imalatları tamamlanmıştı. Bugüne kadar da yaklaşık 220 milyon TL'lik yatırım yapılmıştı. İstanbul trafiğine adeta can suyu olacak, özellikle maç günlerinde sıkışan trafiğe nefes aldıracak proje; CHP'li İBB yönetimi tarafından durduruldu" ifadeleri yer aldı.



İBB 'den ise iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.