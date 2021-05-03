İddia: Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tokaç’ın görevden geç alınmasında Berat Albayrak etkisi

Kulislerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın daha önce görevden alınmak istediği ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Vakfı okullarında akademik danışma kurulu üyeliği yapmasından dolayı ertelendiği konuşuluyor.

Görevden alınmasında dört ildeki müzik korosu topluluklarından “Türk” isminin kaldırılması yönündeki kararın etkili olduğu belirtilen ve ayrıca hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” soruşturma başlatıldığı iddia edilen Tokaç’ın görevden alınmasıyla ilgili kulislerde başka bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre kulislerde, Tokaç’ın Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Vakfı okullarında akademik danışma kurulu üyeliği yaptığı; bu nedenle “daha önce görevden alınmak istendiği ancak alınamadığı” konuşuluyor.