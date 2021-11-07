İddia: Güçlükonak’ta AKP’li başkan Bahattin Aktuğ 9 akrabasını kamu kurumlarına yerleştirdi

AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in ardından, Şırnak Güçlükonak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ’un da ilçede dokuz akrabasını çeşitli kurumlara yerleştirdiği belirtildi.
Cumhuriyet gazetesinden İlayda Kaya'nın haberine göre, Bahattin Aktuğ’un kamu kurumlarında işe yerleştirdiği yakınlarının isimleri şöyle:
Oğlu Ahmet Aktuğ, Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürü; kızı Mürşide Aktuğ, Güçlükonak Entegre Devlet Hastane Müdürü; kızı Kumru Aktuğ, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı; yeğeni Emine Aktuğ, Güçlükonak Kaymakamlığı’nda İlçe Mal Müdürü; torunu Kader Aktuğ, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda memur; torunu Seçil Aktuğ, Güçlükonak Merkez İlkokulu Müdür Yardımcısı; damadı Ayhan Aktuğ, Güçlükonak Atatürk İlkokulu Müdürü; yeğeni Leyla Aktuğ, Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı.”