İddia: Grup başkanvekillerinin seçimle belirlenmesini isteyen AKP'liler taleplerini bir kez daha Erdoğan'a iletecek

AKP'li milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a grup başkanvekillerinin seçimle belirlenmesi talebini temmuz ayından önce iletecekleri öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine göre, Meclis’te grubu bulunan birçok siyasi parti grup başkanvekillerini milletvekillerinin katıldığı bir oylamayla belirliyor. Ancak AKP’de seçim yerine 'görevlendirme' yapılıyor. Bu durumun değişmesini isteyen partililer AKP Grup Başkanı, AKP Genel Başkanı'nı temsil ettiği için Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmesinin doğal olduğunu, ancak 5 grup başkanvekilinin milletvekillerinin oy kullanacağı bir seçimle tespit edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan yeni Meclis’te AKP’nin 5 grup başkanvekilinin seçimle belirlenmesi için Erdoğan'la görüşmeler yapıldı. Erdoğan, ilk başta olumlu baktı ancak daha sonra vazgeçti. Şimdi seçim isteyen partililerin temmuz ayından önce bir kez daha bu talebi Cumhurbaşkanı ve AKP yönetimine iletmesi bekleniyor.