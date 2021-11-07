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İddia: Gökçek döneminde 'Ankapark’ın tanıtımı' için ihale yapıldı, fuar kafilesinin bir kısmı Medine'ye gitti

Belediye kaynakları konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti

07 Kasım 2021 12:08

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde 'Ankapark’ın tanıtımı' adı altında Cidde’deki fuar için ihale yapıldığı ancak fuar kafilesinin büyük bir kısmının bir süre sonra Cidde’den ayrılarak Medine’ye gittikleri öne sürüldü. 

29 Ocak 2016 tarihinde davet usulü yapılan ihaleyi belediye şirketi Anket AŞ’nin kazandığı, şirketin ise aynı gün 2 saat içerisinde işi alt taşerona ihale ettiği dile getirildi.

Belediye kaynakları, dönüş biletlerinin tamamının, fuarın başlangıç tarihinden önce, 01 Şubat 2016 tarihinde, Cidde’ye 418 kilometre uzaklıktaki Medine üzerinden dönülecek şekilde alındığı ve gezinin iş kalemlerine yer verilmeyerek “organizasyon” adı altında tek kalemde fatura edildiğini aktardı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, fuar alanından çok uzakta, başka bir kentten dönüş biletlerinin alınmasının ve üst düzey bürokratlarının eşleriyle birlikte Suudi Arabistan’a gitmesinin “dini vecibeleri yerine getirmek maksatlı” değerlendirildiğini belirtti. İşin verildiği firma üzerinden üst düzey bürokrat ve eşlerinin hangi otel, şehir ve harcamalarda bulunduklarının ayrıntılı bir şekilde inceleneceği ve konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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