İddia: Galatasaray Yedlin'le anlaştı, yarın İstanbul'a geliyor

Galatasaray, DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. ABD'li sağ bek yarın İstanbul'da olacak.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United’dan DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardı.

DeAndre Yedlin kimdir?

DeAndre Yedlin 9 Temmuz 1993 tarihinde Washington’da doğdu. 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor.

2014 yazında Tottenham’a transfer olan Amerikalı futbolcu, 2015-16 sezonunda Sunderland’e kiralandı ve orada 23 maça çıktı.

24 Ağustos 2016’da 6 milyon euro karşılığında Tottenham’dan Newcastle United’a transfer oldu.

2014 yılından bu yana ABD Milli Takım formasını da giyiyor. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına 62 maça çıktı.

DeAndre Yedlin'in Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.