İddia: FETÖ'den gözaltına alınan eski gol kralı, itirafçı oldu

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Zafer Biryol'un, Gülen Cemaatinin tüm spor yapılanmasını anlattığı ileri sürüldü.

İtirafçı olduğu belirtilen ve adli kontrolle serbest kalan Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'ya 800 bin TL yatırdığı belirtildi.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, "futbolda FETÖ/PDY ilişkisini" araştıran İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, itirafçı Bekir İrtegün'ün ifadelerini genişleterek ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen ve cemaat bağlantılı futbolcular hakkında çalışma başlattı. İlk olarak milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı ve tutuklandı. Son operasyon ise Çatkıç ile birlikte sohbetlere katıldığı ileri sürülen milli futbolcu Zafer Biryol'a yönelik oldu.

Biryol'un, ByLock kullanıcısı olduğu ve himmet verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası Gülen'in Bank Asya'ya yönelik yaptığı çağrının ardından bankaya 800 bin TL yatırdığı öne sürüldü.

İddiaya göre, geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formaları giyen Biryol, Cemaatin spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol'un itirafçı olduğu öğrenildi.

Biryol'un Cemaat ile ilk temasının bir arkadaşı kanalıyla 2001- 2002 yılında Göztepespor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor 'abi'lerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti.

Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol'un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi.(BirGün)