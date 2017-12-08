İddia: Eti kızartmak bunamayı kolaylaştırıyor

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, besinleri kızartmanın besin değerini azalttığını ve içerisinde toksik yapıların oluşmaya başladığını söyledi. Uzmanların ızgara veya tavada kızartılmış etlerin demans yani bunama riskini arttığını aktaran Müftüoğlu, "Besinleri kızartmak ya da çok yüksek ısıda pişirmek iyi bir seçim değil" dedi.

Osman Müftüoğlu'nun, "Eti kızartmak bunamayı kolaylaştırıyor" başlığıyla (8 Aralık 2017) yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

Besinleri kızartmak iyi bir yöntem değil. Çok yüksek ısılarda pişirilen yemeklerin sadece besin değerleri azalmıyor, içlerinde toksik yapılar da oluşmaya başlıyor.

Bu yeni değil eski bir bilgi ama önemli mi önemli. Dayandığı araştırma ise 3-4 yıl kadar önce yayınlandı.

O araştırmada uzmanlar ızgara ya da tavada fazla kızartılmış etlerin demans (bunama) riskini artırabileceğini saptadı. Nedeni de bu tür pişirme sürecinde oluşan ve “ileri (son) glikasyon (şekerlenme) ürünleri” denilen maddelerin kızartılmış, yanmış, aşırı ısıtılmış et ürünlerinde çok fazla bulunmaları.

Araştırma insanlar değil, hayvanlar üzerinde yapıldı. AGE ve benzeri toksik maddelerin sadece bunamadan değil, damar sertliğinden böbrek yetmezliğine, kalp güçsüzlüğünden cilt kırışıklığına kadar pek çok kronik sorundan da sorumlu olabilecekleri çok iyi biliniyor.

İleri glikasyon son ürünleri (AGE) denilen bu ürünlerin protein ve yağların kandaki şekerle etkileşmeleri neticesinde de oluşabildikleri ise çok iyi bilinen bir konu.

Kızartılmış, yanmış, aşırı ısıda pişmiş gıdaların bedenimize yüklediği AGE miktarlarını da bir başka yazıda paylaşacağım. Şimdilik şunu bilelim yeterli:

Besinleri kızartmak ya da çok yüksek ısıda pişirmek iyi bir seçim değil. Özellikle kuru sıcakta, yani nemsiz ortamda ve çok yüksek ısılarda pişirilen yemeklerin sadece besin değerleri azalmıyor, içlerinde AGE ve benzeri toksik yapılar da oluşmaya başlıyor.