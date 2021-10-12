İddia: Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da aralarında bulunduğu Kıbrıslı 42 aydın, yazar, siyasetçiye Türkiye'ye giriş yasağı getirildi

Türkiye’nin politikalarını eleştiren aralarında eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu Kıbrıslı 42 aydın, yazar, siyasetçiye Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği iddia edildi. Kararın geçen yıl eylül ayında alındığı belirtildi.

Türkiye’nin politikalarını eleştiren Kuzey Kıbrıslı 42 aydın, yazar, gazeteci ve siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirildiği iddia edildi. Aralarında eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu listede adı geçenlerin “Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle beş yıla varan zaman dilimi çerçevesinde ülkeye girişlerinin kabul edilmeyeceği belirtildi.

GazeteduvaR’ın Kıbrıs'ta yayın yapan Avrupa Gazetesine dayandırdığı habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği'ne ulaştıklarını belirterek, "Yasaklı Kıbrıslı Türkler listesini"; "Onlar buna 'Kara Liste' diyorlar, biz ise ‘Ak Liste’ diyoruz" başlığı ile manşetlerine taşıdı. Sınır kapıları ve havaalanlarında G82 koduyla listelenen "Yasaklı Kıbrıslı Türkler” hakkındaki kararın geçen yıl eylül ayında oluşturulduğu öne sürüldü.

Listenin devamının olduğu, yarın ikinci kısmının yayınlanacağı belirtilirken ilk paylaşılan listede şu isimler yer aldı: Mustafa Akıncı, Şener Levent, Tacan Reynar, Şener Elcil, Faize Özdemirciler, Oz Karahan, Ali Osman, Yusuf Alkım, Salih Olgun, Mehmet Levent, Murat Kanatlı, Canan Sümer, Yaşar Ersoy, Selma Eylem, Mahmut Anayasa, Ali Bizden, Ahmet An, Ali Kişmir, Özay H.Kurtdere, Ümit İnatçı, Cenk Gürçağ, Mine Atlı, Halil Karapaşaoğlu, Sezan Artun, Nilgün Orhon, Ayhan Korel, Aziz Şah, Barış Burcu, Serhat İncirli, Senih Çavuşoğlu, Sami Özuslu, Abdullah Korkmazhan, İlke Davulcu, Bülent Tümen, Zeki Beşiktepeli, Ahmet Ustaoğlu, Sadi Kazafanalı, Kubilay Özkıraç, Niyazi Perk, Lila Hayri, Serdinç Maypa, Mustafa Bullir.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin 2019 yılında Kuzey Suriye’ye yönelik düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekâtı’ isimli askeri operasyona ilişkin “1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” demişti. Bu açıklaması nedeniyle iktidar tarafından eleştirilmiş ve Ekim 2020'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan hükûmet Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar'ı desteklemişti.

Eski KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında KKTC'ye gerçekleştiriği ziyaret sırasında verdiği 'külliye müjdesi' eleştirmişti. Akıncı, "Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere , insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür" demişti.

"Akıncı konuyu araştırma ihtiyacı duymuyor"

T24'e konuşan Akıncı'ya yakın kaynaklar, "Eski Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir bilgisi olmadığını, araştırma ihtiyacı da duymadığını; çünkü kendisi bir seyahat planlamadığını" ifade etti.