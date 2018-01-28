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İddia: Eski AYM Başkanı'nın oğlu, arkadaşı adına çıkarılan hattan Bylock kullandı

"Bylock üzerinden bir ayda 1263 kez iletişim kurdu"

28 Ocak 2018 16:30

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Haşim Kılıç’ın oğlu Fatih Samed Kılıç’ın, arkadaşının adına çıkardığı GSM hattı üzerinden ByLock kullandığı iddia edildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Fatih Samed Kılıç’ın çocukluk arkadaşı S.C.K., 24 Mayıs 2017’de Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik ByLock operasyonu sırasında gözaltına alındı.

İddiaya göre Kılıç, gözaltına alınan arkadaşı adına kayıtlı hat üzerinden ByLock kullanıyordu. Arkadaşı S.C.K.’ya aldırdığı GSM hattı üzerinden 29 Ağustos ile 24 Eylül 2014 tarihleri arasında ByLock’tan 1263 kez iletişim kurdu. Arkadaşının gözaltına alındığını öğrenince de gerçek kullanıcının kendisi olduğu suçlamasıyla karşılaşacağını düşünerek ülkeyi terketti.

Kılıç’ın, İngiltere’nin Wiltshire kentinde olduğu ve 5 Eylül 2017’de kurulan, mimari tasarım, inşaatlarda esaslı bakım, restorasyon yapan bir şirketin tek yetkilisi olduğu aktarıldı.

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Haşim KılıçBylock

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