İddia | "Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir"

İddia, iktidara yakınlığıyla bilinen İnternethaber'de köşe yazarlığı yapan Osman Diyadin'den geldi. Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına mücadelesinin artık muhalefet karşısında yetmediğine belirterek "Nereye yetişsin! Teşkilatlarının, Belediye başkanlarının, milletvekillerinin, Külliye kadrolarının ve bürokratlarının yüküne omuz vermesi kaçınılmaz bir gerçek. Ama sahada yoklar!" ifadelerini kullandı.

Yapılan seçim anketlerinde oy oranının önemli düzeyde düştüğü görülen AKP'nin, seçim öncesi hem kabinede hem de partide büyük bir değişikliğe hazırlandığı iddiası ortaya atıldı.

T24'e konuşan Diyadin, açıklamalarına ek olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında ise; "Ali Babacan ise bence farklı bir stratejiye döndü. Bence bundan sonra keskin muhalefet yapmaz. Yoksa Erdoğan kitlesi ile kopuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyebilir" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın 2023 seçimlerine girecek bakanlar kurulu kadrosunu büyük ölçüde belirlediği ve her an düğmeye basıp kararnameyi açıklayabileceğinin konuşulduğunu ifade eden Diyadin, "Mayıs ayı Ankara'da çok sıcak geçecek!.. Çok çarpıcı değişimler olabilir..." dedi.

Erdoğan'ın hedefinde bazı belediye başkanları ile il ve ilçe teşkilat başkanlarının da olduğuna dikkat çeken Diyadin, Erdoğan'a çok yakın olduğunu belirttiği bir ismin kendisine "Sayın Cumhurbaşkanı kimin ne yaptığını biliyor. Bu işi Genel Merkez'e dahi bırakmadan neşteri vurur" dediğini aktardı.

"Babacan, Erdoğan kitlesi ile kopuyor, seçimde Erdoğan'ı destekleyebilir"

T24'e konuşan Osman Diyadin açıklamalarına ek olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bence Cumhurbaşkanı 2023‘e farklı bir kadro ile girecektir. Valiler kararnamesi de masada bekliyor diye bilgim var. O da açıklanabilir. Genel merkez yapısında da olabilir. Yani Cumhurbaşkanı her şeyi masaya yatırmış gibi görünüyor.

Ali Babacan ise bence farklı bir stratejiye döndü. Bence bundan sonra keskin muhalefet yapmaz. Yoksa Erdoğan kitlesi ile kopuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyebilir."