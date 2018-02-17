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Medya

İddia: CNN Türk, Emin Çapa ile yollarını ayırdı

"Yolları ayırma kararına gerekçe olarak 'tasarruf tedbirleri gereği' son verildiği söyleniyor"

17 Şubat 2018 10:23

CNN Türk'ün, 1999 yılından bu yana CNN Türk'te çeşitli görevler üstlenen ve bir dönem kanalın Ekonomi Müdürlüğü'nü yürüten Emin Çapa ve ekibiyle yollarını ayırdığı iddia edildi. 

İrfan Değirmenci'nin yerine kısa bir süre Kanal D Sabah Haberleri'ni sunan Çapa, ardından yeniden CNN Türk'e dönerek "Dünyanın 1001 Hâli" isimli programı yayınlamaya başlamıştı.

Medyatava'nın haberine göre, Emin Çapa ile program ekibinde görev yapan 3 çalışanın işine, "tasarruf tedbirleri gereği" son verildiği söyleniyor.

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Emin ÇapaCNN Türkİrfan Değirmenci

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