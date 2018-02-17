İddia: CNN Türk, Emin Çapa ile yollarını ayırdı

CNN Türk'ün, 1999 yılından bu yana CNN Türk'te çeşitli görevler üstlenen ve bir dönem kanalın Ekonomi Müdürlüğü'nü yürüten Emin Çapa ve ekibiyle yollarını ayırdığı iddia edildi.

İrfan Değirmenci'nin yerine kısa bir süre Kanal D Sabah Haberleri'ni sunan Çapa, ardından yeniden CNN Türk'e dönerek "Dünyanın 1001 Hâli" isimli programı yayınlamaya başlamıştı.



Medyatava'nın haberine göre, Emin Çapa ile program ekibinde görev yapan 3 çalışanın işine, "tasarruf tedbirleri gereği" son verildiği söyleniyor.