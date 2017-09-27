İddia: Cemaat, üyelerine ulaşmak için rüya tabirleri sitelerini kullanıyor, Gülen'i görmek 'zenginlik' anlamına geliyor

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine ulaşmak için rüya tabirleri sitelerini kullandığı iddia edildi. İnternette arama motorlarına "rüya tabirinde Fetullah Gülen" yazıldığında listelenen sitelerdeki yorumlarda Gülen’i rüyada görmek “Maddi manevi zenginlik, hasret, gurbet” diye tanımlanıyor.

Karar'da Hilal Öztürk imzasıyla yayımlanan haber aynen şöyle:

FETÖ’nün en etkili propaganda araçlarından birinin rüyalar olduğu yapılan soruşturmalarda ortaya çıkarılmıştı. 17/25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan üyelerini motive etmek için de aynı yöntemin uygulandığı tespit edilmişti. Ancak örgütün bununla da yetinmediği rüya tabiri yaptığını iddia eden internet sitelerini kullanmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Google arama motoruna ‘Rüya tabiri Fetullah Gülen’ yazıldığında listelenen internet sitelerinde FETÖ elebaşıyla ilgili olumlu mesajlar veriliyor. ‘Gülen’li rüyalar için “Gerçek yaşamınızda bilinç altınızdaki maddi ya da manevi destek arayışınızı simgeliyor, bunu elde edeceğinizi gösteriyor. Maddi ve manevi zenginliğe, ayrıca, gurbet, hasretlik ve özleme de delalettir” şeklinde tanımlar da yapılıyor.

İşte rüya tabirleri adı altında yapılan FETÖ propagandalarına örnekler:

F. Kartal: Rüyamda Fethullah Güleni gördüm. Kendisinin sohbetinde ve dar dairede bulunuyordum. Çok yakınında oturuyordum. Hatırladığım kadarıyla bana ‘5 Mayıs itibariyle sıkıntıların artık geçti’ dedi. Bu rüyayı gördüğüm tarih 17 Mayıs’tır. Bu rüyamı yorumlarsanız, bizleri çok memnun edersiniz Hocam. Şimdiden teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.

Gönül Sızım: Rüyanızda Fethullah Gülen’i görmeniz gerçek yaşamınızda bilinç altınızdaki maddi ya da manevi destek arayışınızı simgelerken bunu elde edeceğinizi göstermektedir. Maddi ve manevi zenginliğe, ayrıca, gurbet, hasretlik ve özleme de delalettir. Ama unutmayın ki her rahmet zahmet ile gelir her nimet ise külfeti ile gelir. Rahmet ile zahmet arasında bir nokta farkı vardır; Allah dilerse zahmetteki noktayı kaldırıverir. Siz yeter ki dert ve sıkıntılarınızı sadece Allah’a söyleyin. 5 Mayıs tarihi sadece size özel bir tarih Allahû Alem.

Mustafa Bilkent: Rüyamda beyaz bir yatakta yatarken Fethullah geliyor, beyaz bir cübbeyle. Ben aniden kalkıyorum dizlerimin üzerinde dikilip elini öpüyorum. Öper öpmez de ağlamaya başlıyorum. Sonra FETÖ altımdaki yer yatağını çekiyor adeta. Ben de kalkıp gidiyorum mutfağa bir tencere içinde pişmiş et ama çok fazla kemiksiz et görüyorum, ablam da içli köfte yapıyor o sırada.

Gönül Sızım: İyi günler kardeşim rüyanız hayr olsun. Rüyanızda Fethullah Gülen’i görmeniz; gerçek yaşamınızda bilinç altınızda maddi yada manevi destek arayışı içinde olduğunuzu ancak, biraz maddi, manevi hastalık geçirip bu desteği bulmakta sıkıntı yaşayacağınızı işaret etmektedir.

Suikast davasında adalete son bir adım

FETÖ’nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin karar aşamasındaki davaya, bugün 6’ncı duruşmayla devam edilecek. 2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında son 2 sanığın da esas hakkındaki savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti sanıkların son sözlerini alıp kararını açıklaması bekleniyor.