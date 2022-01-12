İddia: Bir adam Brigitte Macron'u arayarak "Eşin şu an bir erkekle birlikte" dedi

Fransa’da yayımlanan yeni bir belgeselde First Lady Brigitte Macron’un “Eşi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir erkekle birlikte olduğuna dair” isimsiz bir telefon aldığı iddia edildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Fransa’nın popüler televizyon kanalı BFM’de yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Kampanyaları Cehenneminde” isimli belgeselde konuşan siyaset yorumcusu Nicolas Prisette, bir adamın güvenlik engellerini aşarak First Lady Macron’u aradığını ve “Eşinin şu an bir erkekle olduğunu biliyorum” dediğini iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi 1993 yılında, Emmanuel Macron 15 yaşındayken tanışmıştı. Macron, o dönem 39 yaşında olan Brigitte Macron’un edebiyat dersi öğrencisiydi.

Brigitte Macron hakkında transeksüel olduğuna ilişkin iddialar yöneltilmiş, First Lady dava açmıştı.