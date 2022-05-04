İddia: Bilal Erdoğan ortağı olduğu restoran, adını Osmanlıca yazım şekli ile tescil ettirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu Doruk Izgara adlı şirket “Gel Keyfim Gel” ismini Osmanlıca yazım şekli ile tescil ettirdiği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu ve 2009 yılında kurulan “Doruk Izgara” isimli şirket, 2015 yılında Arap alfabesi ile yazılan ‘Gel Keyfim Gel’ isimli bir restoranın isim haklarını tescil ettirdiği öne sürüldü.

Resmi kayıtlarda ‘yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri. Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri. Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri’ iş kolu olarak tescil birine bildirildi.