İddia: Baro kurmak için yeterli imzaya ulaşamayan AKP'ye yakın grup, kamu avukatlarını kıskaca aldı

Çoklu baro yasa değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber yeni baro kurma girişimleri de başladı. İstanbul’da AKP’yi destekleyen kesimin baro kurmak için imza topladığı ancak yeterli imzaya ulaşamadıkları öğrenildi. Kamu avukatlarına AKP’li baro için imza verip kayıt olmaları için baskı yapmaya başlandığı iddia edildi.
CHP’nin yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını anımsatan Durakoğlu, “Anayasa Mahkemesi’ne öncelikle yürütmenin durdurulması talebiyle başvuru yapılacak. Mahkeme 5 ay sonra karar verirse, geçmiş süreçte kurulan barolara müdahale edilemiyor. Bu nedenle ilk başvuru yürütmenin durdurulması talebiyle yapılacak. İkinci etapta ise düzenlemenin iptal edilmesi için çabalayacağız” diye konuştu.
Ayrıca Durakoğlu, şu süreçte AKP’yi destekleyenler dışında hiçbir gurubun baro kurma girişimi olmadığını da belirtti