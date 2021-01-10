İddia: Arsenal onay verdi, Fenerbahçe anlaşmaya çok yakın

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan önemli bir iddia ortaya atıldı. Twitter hesabından aktardığı habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Mesut Özil’in takımdan ayrılması için onay verdi. Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanması çok yakın.

Fenerbahçe, Mesut Özil transferi tüm sporseverler tarafından anlık olarak takip ediliyor. Son dönemin en büyük transfer operasyonuna imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil için artık geriye sayıma geçti. Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktör Emre Belözoğlu ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bizzat devrede olduğu Mesut konusunda oyuncuyla ilgili hiçbir pürüz bulunmuyordu. Fenerbahçe cephesi, Türk asıllı Alman futbolcunun, sezon sonunda Arsenal'le sona erecek sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyordu.

İşte o paylaşım:

TIKLAYIN - DHA: Fenerbahçe, Mesut Özil'le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

TIKLAYIN - Fenerbahçe, Mesut Özil için Arsenal'le anlaştı iddiası!

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