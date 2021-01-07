Fenerbahçe, Mesut Özil için Arsenal'le anlaştı iddiası!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi konusunda Arsenal'le anlaştığı iddia edildi.

A Spor'da konuşan kanalın Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, transferin bittiğini söyledi ve "Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağladığını belirtti. Mesut Özil ve Arsenal arasındaki tüm pürüzlerin giderildiğini söyleyen Kul, "Yeni Koronavirüs mutasyonu ile alakalı bazı karantina işlemleri var. Beklentim cumartesi en olmadı Erzurumspor maçından sonra imzaya gelir" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde o ve diğer isimler hakkındaki durum netleşecek. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim burada olmadığından dolayı. Gerçekleşirse ondan sonra bakarız" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - DHA: Fenerbahçe, Mesut Özil'le 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

TIKLAYIN - Mesut Özil'in forma numarası belli oldu