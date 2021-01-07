Mesut Özil'in forma numarası belli oldu

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Mesut Özil'in 67 numaralı forma giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Gerçekleşmesi zor bir rüya" olarak ifade ettiği Mesut Özil transferinde sona yaklaşıldı. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Mesut Özil'in forma numarası da belli oldu. 10 numaralı formayı giymek isteyen Mesut, prosedürler gereği bu sezon bitene kadar istediği forma numarasına kavuşamayacak. Sarı-lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.

23 değil 67 numara

Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken başka bir iddia ortaya atıldı. Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.

Yıllık 5 milyon euro

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Tt.

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