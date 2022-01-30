İddia: AKP kulislerinde dört bakanın daha “görevden alınacağı” konuşuluyor

Adalet Bakanlığı’ndan ‘görevinden affını’ isteyen Abdulhamit Gül’ün yerine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bekir Bozdağ atandı. AKP kulislerinde dört bakanın daha “görevden alınacağı” konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberinde,"Gül’ün görevden azli ile birlikte, yeniden gözler olası kabine değişikliğine çevrildi. Erdoğan’ın, 'birden kabine değişikliğine gitmeyeceği, aynı Lütfi Elvan ve Gül gibi isimlerde olduğu gibi, peyderpey kabinede değişiklik yapacağı' da dillendiriliyor. Gül’ün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de “görevden alınacağı” konuşuluyor. Burada en dikkat çeken ismin ise Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 'Çavuşoğlu’nun yerine gelebileceği' ileri sürülürken, Erdoğan’ın Bekir Pakdemirli’ye de orman yangınları sırasında Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili tartışmalarda “pasif kaldığı” gerekçesiyle 'kızgın olduğu' dile getiriliyor." ifadesi kullanıldı.