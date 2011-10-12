-İddaa'da ''hata'' iddiası RİZE (A.A) - 12.10.2011 - Rize'deki bir İddaa bayisi, bir Afrika Kupası maçının sonucunun sisteme girildikten sonra değiştirildiğini iddia etti. Kent merkezinde İddaa bayisi bulunan Osman Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Ekim'de bir müşterisinin 8 liralık kupon oynadığını, maçların bitimiyle de müşterinin tüm tahminlerinin doğru çıktığını gördüklerini söyledi. Bu sonuca göre, oynanan kuponun bin 736 lira kazandığını ifade eden Köse, ''Kuponda Afrika Kupası maçlarından Swaziland ile Kongo arasında oynanan maçın sonucu beraberlik, yani 'sıfır' olarak görülüyordu. Ama kuponu makineye soktuğumda, bu maçın henüz sisteme girilmediği yanıtını aldım. Müşterim de bir an önce parasını almak istiyordu. Bunun üzerine telefonla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nı aradım. Bana, maçın berabere sonuçlandığı, sisteme de kısa süre sonra girileceği söylendi. Bunun üzerine ben de müşterime parasını ödedim'' dedi. Aradan 24 saatten daha fazla bir süre geçtikten sonra maç sonucunun ''2'' olarak değiştirildiğini tespit ettiğini öne süren Osman Köse, ''Bu sonuca göre de müşterim 131 lira kazanabiliyordu. Böyle bir teknik hatanın nasıl yapıldığını anlamıyorum. Bir maçın sonucu bir gün sonra nasıl değiştirilir? Milyonlarca liranın döndüğü bir oyunda, böyle bir hatanın yapılmış olmasına anlam veremiyorum. Bu şekilde haksız kazanç elde eden veya kazandığı halde bundan haberi olmayan birçok kişi olabilir. Hatanın sorumlularının bulunması istiyorum'' diye konuştu. Köse, yanlışlıkla ödeme yaptığı müşterisi ile anlaştıklarını ve müşterisinin parayı iade edeceğini de kaydetti.