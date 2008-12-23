İDDAA yolsuzluğu

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü müfettişleri, İDDAA bayilik hakkının verilmesinde meydana gelen skandalı ortaya çıkardı. İki kişinin tutuklandığı olayda ‘bakanlık bağlantısı’ saptandı ve bir milletvekilinin adı da geçti.



Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) müfettişleri, Spor Toto’nun organize ettiği İDDAA bayilik hakkının verilmesinde meydana gelen skandalı ortaya çıkardı.

Müfettişlerin raporunda, aracıların belirlediği isimlerin Spor Toto Teşkilatı’na gönderilen listede yer alması nedeniyle, “bakanlık bağlantısı” da saptandı. Raporda, Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun danışmanı Uğur Yalçın ile AKP Kastamonu Milletvekili Hasan Altan’ın adı yer aldı.



Gazete ilanıyla tespit edildi



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamındaki olay, Spor Toto bayilik biriminde görevli İ.T.’nin bir gazetede gördüğü ilanla patlak verdi.

İDDAA Makinası satış ilanını gören İ.T., aynı birimdeki diğer yetkili O.A. ile birlikte ilandaki numarayı arayarak randevu aldı. Çiçekçilik yapan Cemal ve Ahmet Akgül kardeşler, isimlerini gizleyen iki yetkiliyle 40 bin YTL karşılığında, daha önce kendi adlarına çıkan İDDAA bayilik hakkını vereceklerini söyledi.

İki kardeş, AKP’li Altan, Başesgioğlu’nun danışmanı Yalçın ve İbrahim adlı diğer danışmanını tanıdıklarına anlattı.

Spor Toto yetkilileri, görüşmeyi gizlice görüntüledi ve ses kaydı yaptı. Aracılar, 40 bin YTL’nin yanı sıra Kastamonu Çevre Vakfı’na da 2500 YTL yatırılmasını ve makbuzun evrak dosyasında bulunmasını istedi.

Yapılan anlaşmadan sonra, Spor Toto yetkilileri, sahte isimle aracılardan bayilik talebinde bulundu. Bakanlıktan gelen listede verdikleri sahte isimle karşılaşan iki yetkili durumu Başesgioğlu’na bildirdi.



Bakanlık huzursuz

Başesgioğlu’nun talimatıyla görevlendirilen GSGM müfettişleri, tanıkların ifadesini aldı, gizli çekim kayıtlarını izledi. Aracıların, alacakları 40 bin YTL’nin bir bölümünün de danışmanlara verileceği yönünde ifadeler bulunduğunu belirleyen müfettişler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturma başlatırken, bakanlık içinde huzursuzluk baş gösterdi. Bu nedenle aynı konuda, GSGM Teftiş Kurulu’nca 12 Ekim 2008 günlü ikinci rapor hazırlandı. Teftiş Kurulu Başkanvekili A. Haluk Çetin imzasıyla hazırlanan raporda, “İDDAA bayiliği talepleri konusunda bakanlık personelinin etkisinden, iştirakinden ve inisiyatifinden söz etmek hukuken mümkün değildir” denildi.

Raporda, danışman Yalçın’ın bakanlıkta “geçici” olarak çalıştığı kaydedildi. Raporda, soruşturma konusu olan bayilik isim teklifinin AKP’li Altan’ın danışmanı Arif Yiğin ile yine AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga tarafından gönderildiği ifade edildi.

Geçen hafta savcılık talimatıyla gözaltına alınan Akgül kardeşler tutuklanırken, soruşturmayı sürdüren savcılık önümüzdeki günlerde iddianameyi hazırlayacak.