T24 LogoT24 Logo
Spor

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi

24 Kasım 2020 15:48

Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe’yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi ve oranını düşürdü.

Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray’ın oranı 0.25 artarken; Başakşehir’i yenen Beşiktaş’ın oranı 2.50 oranında yükseldi.

9. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.80

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 7.50

Alanyaspor: 11.00

Başakşehir: 12.00

Trabzonspor: 30.00

8. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları şöyleydi

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 7.50

Beşiktaş: 10.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 35.00

ETİKETLER

süper ligiddiaşampiyonlukoranlarınıgüncelledi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24