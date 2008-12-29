İdari yargının kararı Prof. Akyüz'ü de yaktı

Cumhurbaşkanı'nın Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yaptığı rektör atamasını durduran mahkeme kararı, İstanbul Üniversitesi'ni de sarstı. Adaylardan Akyüz de "kısmi zamanlı statüde" çalışıyor.



Sabah gazetesinin haberine göre; kısmi zamanlı statüde çalışırken rektör atandığı gerekçesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tehlikeye giren Prof. Dr. Mehmet Füzün'le ilgili Ankara 15'inci İdare Mahkemesi'nin kararı, İstanbul Üniversitesi'nde (İ.Ü) yine "kısmi zamanlı" çalıştığı ortaya çıkan rektör adayı Prof. Dr. Ali Akyüz'ü de tehlikeye düşürdü.



İ.Ü'deki seçimden birinci çıkan Akyüz, tartışmalara karşın "tam zamanlı statüde" öğretim üyesi olmak için YÖK'e herhangi bir başvuru yapmazken, YÖK'ün ilk sıradan Köşk'e önerdiği diğer aday Prof. Dr. Yunus Söylet ise üniversitedeki seçimden önce muayenehanesini kapatıp "tam zamanlı statüye" geçerek rektör atanma şansını artırdı.



YÖK, İÜ rektörlüğü için 3 adayını sıralayarak geçtiğimiz günlerde Köşk'e sunmuştu. Üniversitedeki seçimde en yüksek oyu alan Prof. Dr. Akyüz, listede ikinci sırada aday olarak Köşk'e gönderildi. İÜ'deki seçimde 16 oy farkla ikinci olan Prof. Dr. Yunus Söylet ise Köşk'e giden 3 aday arasında liste başı oldu. Ancak geçen hafta idari yargı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün'ün atamasını, atama tarihinde "kısmı zamanlı statüde çalıştığı" nedeniyle durdurdu.

YÖK, şimdi sadece Cumhurbaşkanı ve ataması durdurulan rektör Prof. Dr. Mehmet Füzün'ün itiraz hakkı bulunduğu için tartışmayı dışarıdan izliyor. 18 Ocak'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin yeni rektörünü atamak zorunda olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise ne karar vereceği merakla bekleniyor.



Akyüz hâlâ kısmi statüde



Ankara 15'inci İdare Mahkemesi'nin Dokuz Eylül Üniversitesi rektörüyle ilgili verdiği atamanın durdurulması kararından etkilenmesi beklenen Prof. Akyüz, tartışmalara karşın "kısmi statüden" ayrılmıyor. YÖK'ten alınan bilgiye göre, İÜ'de öğretim üyeliği yapan, ayrıca özel muayenehanesi bulunan Akyüz ne muayenehanesini kapattı ne de geçtiğimiz cuma gününe kadar YÖK'e başvurarak "tam zamanlı" öğretim üyeliğine geçme talebinde bulundu.



Söylet daimi statüye geçti



İÜ'nün en güçlü rektör adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Yunus Söylet ise bu konuda rahat. Geçtiğimiz temmuzda Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlük seçim sürecinde rektör adaylarından Prof. Dr. Sedef Gidener'in, rakibi Prof. Dr. Mehmet Füzün için "Kısmi zamanlı olduğu için rektör olamaz" eleştirilerini yakından izleyen Söylet, İÜ'de 16 Aralık'ta yapılan rektör seçimine girmeden önce muayenehanesini kapattı ve YÖK'e "Daimi statüye" geçmek için başvurdu.

YÖK de Söylet'in başvurusunu değerlendirerek 3 Aralık'ta kadrosunu değiştirdi. Böylece daimi statüdeyken seçime giren Söylet, "Tartışmalardan nem kaptım, sorun olabileceği şüphesine kapıldım. 'Ne olur ne olmaz' diyerek kasım sonunda muayenehanemi kapattım" dedi.



