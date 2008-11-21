'İdari soruşturma için bekleyeceğiz'

YÖK Başkanı Özcan, gözaltında bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan ile ilgili açıklamada bulundu.



YÖK Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, gözaltında bulunan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'la ilgili olarak "Önce yargılanma süreci sonuçlansın, sonra biz burada idari soruşturmayı başlatırız" dedi.



YÖK Genel Kurulu, Prof. Dr. Özcan başkanlığında toplandı. Toplantıya verilen öğle yemeği arasında, Özcan gazetecilerin Okudan hakkındaki sorularını yanıtladı.



"Rektör Okudan'ın durumu genel kurulda gündeme gelecek mi?" sorusuna Özcan, "Bilgi istediler, ben burada yoktum, İzzet (Özgenç) hocamız kurula o konu hakkında bilgi sunacak" yanıtını verdi.



"İdari soruşturma açacak mısınız?" sorusu üzerine Özcan, "Önce yargılanma süreci sonuçlansın, sonra biz burada idari soruşturmayı başlatırız. Zaten hakkında burada yürütülen 19 idari soruşturma vardı. Biri dışında hepsinden aklanmıştı. Şimdi bunu da onlara ekleriz" dedi.

