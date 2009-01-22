İdari af depremi

TCK’daki, ’Kanunsuz suç ve ceza olmaz. İdari tasarrufla suç ve ceza
konulamaz’ genel düzenlemesiyle idari cezalara ilişkin binlerce dava
düşecek, mahkûmiyetler beraate dönecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük
idari affına, 9 bin marka taklitçiliği davası da girecek.
Hükümetin, 31 Aralık 2008’de yürürlüğe giren TCK’daki, ’Kanunsuz
suç ve ceza olmaz. İdari tasarrufla suç ve ceza konulamaz’ genel
düzenlemesiyle, en büyük idari affa imza attığı ortaya çıktı.
Yargılaması süren 9 bin marka taklitçiliği davası da yeni düzenleme
yapılsa bile düşecek.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
kurullarının verdiği kararlar, patent, endüstriyel tasarımlar ve
markalarla ilgili idari işlemler, Kaçakçılık Kanunu, Askerlik
Yasası’ndan verilen idari nitelikli cezalar, valilik kararları,
genelgeler, yönetmelikler ve tüzüklerle verilen idari cezalara ilişkin
binlerce dava, "Kanunsuz suç yaratılamayacağı" ve "İdari kararla suç ve
ceza konulamayacağı" genel ilkesi çerçevesinde affa girecek. Bu konuda
verilen mahkûmiyet kararlarını, mahkeme ve Yargıtay bozacak.
Mahkûmiyetler, bu düzenleme yüzünden beraate dönecek. Çek Yasası tartışılıyor
Yargıtay
kaynakları, genel ilkenin yürürlüğe girmesinin bir idari af sonucu
doğuracağını doğruladılar. Yargıtay 10. Ceza Dairesi de Çek
Yasası’ndaki tüzel kişilere idari para cezaları verilmesine iişkin
düzenlemenin, bu çerçevede olup olmadığını hala tartışıyor.
Yargıtay’ın, Çek Yasası’nın bu hükümlerini de affa sokması halinde, çek
davaları içinden çıkılmaz bir hal alacak.’Taklit’e de beraat
Hükümetin, Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararından sonra düşmelerini önlemek amacıyla düzenleme yapmak
için harekete geçtiği 9 bin taklit davası da kurtarılamayacak. TBMM
Genel Kurulu gündemindeki bu düzenleme çıksa bile geriye yürümeyeceği
için lehe kanun olarak TCK’nın genel ilkeleri uygulanacak. 9 bin taklit
dosyası ile ilgili mahkûmiyet kararları, "KHK ile ceza verilemez" diye
bozularak, beraat kararları verilecek. Yargıtay, marka taklitçiliği
dosyalarının durumunu önümüzdeki günlerde ele alacak.Tam bir perişanlık
CHP’li
İsa Gök, "Bu, Cumhuriyet tarihinde çıkarılan en büyük idari aftır.
Tutuklu olanların hepsi çıkacak. Etkilenen tüm işlemler için yeni kanun
çıkarmak lazım. Hiçbir markanın güvencesi yok. Her türlü markanın
taklidi yapılabilir. Yargıtay ve mahkemeler perişan olacak"
değerlendirmesini yaptı. Gözden kaçan olabilirAKP
Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Gözden kaçmış birşey olabilir, ama
büyük oranda uyum temin edildi. O nedenle bu sene bu maddenin yürürlüğü
için yeni bir değişiklik yapılmadı. Uyumu yapılmadık çok az yasa var"
dedi. Adalet Komisyonu Başkanvekili Hakkı Köylü ise idari af
değerlendirmesine karşı çıktı. Geçen şubat ayında 170 kanunda bu
uyarlamanın yapıldığını, arkasından Kabahatlar Kanunu’nun çıkarıldığını
savunan Köylü, "Bazılarını suç olarak değerlendirdik, bazılarını para
cezasına çevirdik. Sadece Anayasa Mahkemesi
’nin
bazı maddelerin iptali nedeniyle Markalar Kanunu’nda sorun var. Onu da
Genel Kurul gündemindeki yeni düzenlemeyle çözeceğiz. Ama onda da
tazminat yönü olduğu için sorun olmuyor" diye konuştu.