İdare hukukçusu Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

İdare hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından olan ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, tedavi gördüğü Florence Nightingale hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Azrak'ın eşi de kısa süre önce yeni tip Koronavirüs nedeniyle vefat etmişti.

Dekanlık ve YÖK üyeliği yaptı

Vefa Lisesi ve 1956 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Ülkü Azrak, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak göreve başladı ve bu görevini 1979 yılına kadar sürdürdü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (O dönemin adıyla Siyasal Bilimler Fakültesi) kuran isimler arasında yer alan Azrak, 1982 yılında Profesör oldu ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında emekli olduğu 2000 yılına kadar öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü.

1994-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilmiler Enstitüsü Müdürlüğü, 1995-1998 arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı, 1998-1999 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1999 yılında hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, hem Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı hem de Senato üyeliği görevlerinden dönemin İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'na tepki göstererek istifa etti. 2000 yılında yaş haddinden emekli olup Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaya başladı ve 2009 yılında buradan ayrılıp tekrar İstanbul Üniversitesi'ne döndü. Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, 2001-2005 yıllarında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kontenjanından YÖK üyeliği görevinde bulundu.