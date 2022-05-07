İdamlarının 50’nci yılında: Bir Avuçtular, Deniz Oldular

Kadıköy Belediyesi, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilmelerinin 50’inci yılında “Bir Avuçtular... Deniz oldular” isimli sergiyle andı. Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 68 kuşağının mücadelesine işaret ederek, “Onlar nasıl emperyalizme karşı çıkıp vatanı kimseye bırakmadılarsa biz de bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bu serginin öznesi de yüklemi de vatan. Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı mektubun son cümlesi ile sözlerimi bitireceğim: Ya vatan ya ölüm” dedi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve 68 kuşağının tüm devrim şehitleri anısına düzenlenen "Bir Avuçular... Deniz oldular” isimli sergi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışını Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, Hüseyin İnan’ın kardeşleri İrfan İnan ve Kamil İnan, avukatları Mükerrem Erdoğan, yoldaşları ve arkadaşları Hacı Tonak, Sarp Kuray, Celal Doğan, CHP İstanbul eski milletvekili ve il başkanı Berhan Şimşek, yazar-belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, ressam Bedri Baykam ile birlikte çok sayıda gazeteci katıldı.

"Serginin öznesi de yüklemi de vatan"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın idam edilişlerinin 50'ncı yıldönümünde konuştu. Odabaşı, "50 yıl önce ne vardıysa bugün de aynısı var" dedi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 50 yıl önceki mücadelelerine dikkat çeken Odabaşı, “68’lerde niçin mücadele ediyorlardı? Emperyalizme karşı mücadele ediyorlardı. 50 yıl önce ne için mücadele ediyorlardı? Çevre için mücadele ediyorlardı, doğa için mücadele ediyorlardı. Mustafa Kemal için mücadele ediyorlardı” ifadelerini kullandı.

Bugün de benzer mücadelenin sürdüğünü söyleyen Odabaşı, "Bugün de bu mücadele farklı bir şekilde ama aynı amaçla aynı ideallerle devam ediyor. 50 yıl önce ne vardıysa bugün de aynısı var. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız sonuna kadar götüreceğiz. Ben Kadıköy Belediye Başkanı olarak tüm Kadıköylüler adına şu sözü verebilirim; Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda gitmeye ve Kadıköy’de bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kadıköylüler olarak bu mücadeleyi bıraktıkları yerden götürmeye söz veriyoruz. Onlar nasıl emperyalizme karşı çıkıp vatanı kimseye bırakmadılarsa biz de bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bugün buradaki serginin öznesi de yüklemi de vatan. Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı mektubun son cümlesi ile sözlerimi bitireceğim: Ya vatan ya ölüm”

"Bu serginin önemi, şurada gördüğünüz kalabalıktır"

Törene katılan Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş de “Bu serginin önemi, şurada gördüğünüz kalabalıktır. İnsanların ilgi duyup gelmeleridir, heyecanla bu sergiyi gezmeleridir. Demek ki 50 sene geçmesine rağmen ilgi artarak devam ediyor. Yani hakikaten bizim acılarımızı azaltıyor, moralimizi yükseltiyor” diye konuştu.

“İçimizdeki öfke bitmiyor” diyen Gezmiş, “Ne istediniz o üç çocuktan idam etmeniz şart mıydı, ceza veremez miydiniz yani ama kendi güçlerini kudretleri göstermek için onları katlettiler” dedi.

Sergiyi gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilme kararının hukuki olmadığının altını çizerken, geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir karar çıkan Gezi Parkı davasını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bugün de maalesef o mahkemeler var"

“Bir mahkeme kuruldu, o mahkeme kararını zaten daha önceden vermişti. Bugün de maalesef o mahkemeler var. Kararlarını daha önceden vermiş hatta delillerini uydurmuş, ayarlamış mahkemeler. Tıpkı Gezi Davası’nda olduğu gibi. Bugün de o mahkemeler var ve o zulüm devam ediyor. O mahkemeler devam ediyor ama Denizlerin başlatmış olduğu, Denizlerin bizlere öğretmiş olduğu mücadele de devam ediyor. Biz var oldukça, genç kuşaklar, yeni insanlar, Gezi’de ilk defa toplumsal mücadeleyi öğrenen genç kardeşlerimiz olduğu sürece bu mücadele devam edecek.”

"Sergiyi toplumların belleğini tazeleme anlamında çok kıymetli buluyorum"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Bugün ben Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı’na ve üç fidanın ailelerine özel olarak teşekkür ediyorum. Bize geçmişi hatırlatıp, geleceğe daha sağlam adımlarla bakmamızı ve geçmişte yaşananlar ile bugün yaşadığımız durumlara dair mücadelede bizlere hatırlatarak ışık olmasını sağladığı için. O nedenle bu sergiyi toplumların belleğini tazeleme anlamında çok kıymetli buluyorum” dedi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın arkadaşı Hacı Tonak ise “Çok değerli bir şey var. O değerli şey Denizleri de aşan haksızlığa, zulme karşı koyma daha adil daha yaşanılabilir daha insancıl bir dünya kurmak” diye konuştu.

68 kuşağının önderlerinden Tonak sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyi düşünüyorlar, herkesi düşünüyorlar ama kendilerini düşünmüyorlar"

“Hapishanedeki arkadaşlarıma git’ diyor Yusuf babasına, arada bir uğra onlar da senin çocukların diyor. Deniz Hamdi’yi düşünüyor; ‘Bilim adamı olsun, okusun, kitaplarımı ona verin’ diyor. Hüseyin’in ‘ayakkabı bağcığını bağlayamadım ya da vakit olamadı; düzgün bir ayakkabıyı giyemedim; vardı aslında’ gibi mazeretler… Her şeyi düşünüyorlar, herkesi düşünüyorlar ama kendilerini düşünmüyorlar. Kendilerinden hiç bahis yok. Bunların hepsi onların o insancılığını ortaya koyan şeyler.”

"En geniş kapsamlı sergi"

Deniz Gezmiş’in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden arkadaşı olan CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Eski Başkanı ve HDP milletvekili Celal Doğan da “Deniz’in yıllardır, 50 yıllık bir süre içinde, zaman zaman çeşitli platformlarda, çeşitli alanlarda yıl dönümü kutlanmıştır ama bugün çok geniş katılımla, geniş çerçeveli bir bakış açısıyla, farklı arkadaşlardan Denizin yaptıkları ilk eylemlerden, hapishaneye varan macerasının ve ölümle biten hayatının her zerresini anlatan ve şahitlik eden insanlar oldu. Şahitlerin hiçbirisi bilgisiz değildi hepsi bilinçliydi, bilgiliydi. Maval değil gerçekleri anlattılar. Hepimiz onlardan ders çıkartmaya çalıştık arkadaşlarla birlikte. Bu nedenle ben bu etkinliği gerçekleştiren Kadıköy Belediye Başkanı değerli Şerdil Dara Odabaşına ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.