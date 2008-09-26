İdamı geri getireceğiz



Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda yoksulluk ve cehalete karşı seferberlik ilan edeceğini, dokunulmazlıkları kaldıracağını söyledi.



Osman Pamukoğlu, partisinin İzmir il başkanlığının açılışını yaptı. Türkiye'deki ilk il örgütünü İzmir'de kurduklarını belirten Pamukoğlu, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sivas, Yalova ve Zonguldak il başkanlarının da yetki belgelerini aldığını, buralarda da il örgütlerini oluşturmaya başladığını ifade etti.



Henüz 3 haftalık bir parti olduklarını, ancak genel merkezi 32 bin kişinin arayarak partiden hizmet almak istediğini söylediklerini belirten Pamukoğlu, şunları kaydetti:



“İlk il örgütünü İzmir'de kurma nedenimiz, Batı'nın pinokyosunun İzmir sahillerine çıkıp Ankara'nın önlerine gelmesi ve yine İzmir sahillerinde tahta parçalarına ayrılarak denize dökülmesidir. Türkiye'deki siyasi partiler denenerek yıprandı. Bu nedenle ülke sorunlarını hızla çözebilecek yeni bir parti ve kadro gerekli.”

Pamukoğlu, meselelere kesin çözümün, Atatürk'ün milliyetçi, devrimci, etkin güce sahip gençleri ile idealist yurttaşlar sayesinde sağlanacağına işaret ederek, şöyle devam etti:



“Bugün yoktan var edilen bir ülke vardan yok ediliyor. Bu da halkı huzursuzluğa sevk ederek öz güven kaybına neden oluyor. Dağlarında eşkıyanın, şehirlerinde çetelerin hüküm sürdüğü, güvenliği kalmamış bir memlekette yaşamak, halkımızın layık olduğu bir durum olamaz. Partimiz iktidar olduğunda ilk iş olarak yoksulluk ve cehalete karşı seferberlik ilan edecek, bütün dokunulmazlıkları, hırsızlık ve yolsuzluklarda zaman aşımını kaldıracaktır. İdamı geri getirecektir.”



Osman Pamukoğlu, konuşmasının ardından İzmir İl Başkanı Süleyman Aşkın'a parti rozeti taktı.









