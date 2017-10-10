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Dünya

İdam Karşıtı Dünya Koalisyonu: Yoksullar ve ötekiler daha fazla idam cezası alıyor

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) –  İdam Karşıtlığı Dünya Koalisyonu tarafından 15

10 Ekim 2017 17:52

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) –  İdam Karşıtlığı Dünya Koalisyonu tarafından 15.’si organize edilen Dünya İdam Karşıtlığı günü 10 Ekim’de dünya genelinde farklı etkinliklerle dikkat çekti.
Dünya İdam Karşıtlığı Günü organizasyonu bu yıl, \"yoksulluk ve sosyal olarak ötekileştirilmiş kesimlerin ölüm cezasına daha sık çarptırılma riski taşıdığı gerçeğine\" odaklandı.
Organizasyonun verdiği bilgilere göre 2016 yılında gerçekleşen idamların yüzde 87’si sadece dört ülkedeydi: İran, Pakistan, Irak ve Suudi Arabistan. Öte yandan organizasyon tam net bilinmemekle birlikte Çin’de de binlerce idamın gerçekleştiğini düşünüyor.
Dünya genelinde ölüm cezası uygulaması kaldırmaya ilişkin bir eğilim var. Ülkelerin üçte ikisinden fazlasında idam cezası kanunen yasaklanmış ya da uygulamada kullanılmıyor. Fakat bazı ülkelerde ise eğilim tam tersi yönde gerçekleşiyor. Uluslararası Af Örgütü verilerine göre 55 ülkede ölüm cezalarında artış yaşandı. 2015’te ölüm cezasına çarptırılanların sayısı 1,998 düzeyindeyken, bu sayı 2016’da 3 bin 117’ye yükseldi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi geçen hafta, aralarında ABD’nin de olduğu 13 ülkenin (Botswana, Burundi, Mısır, Etiyopya, Bangladeş, Çin, Hindistan, Irak, Japonya, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri) itirazlarına karşın, eşcinselliğin ölüm cezasına çarptırılmasını kınama kararı almıştı.

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