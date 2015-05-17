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Dünya

İdam kararları ardından Mısır'da hakimleri taşıyan otobüse saldırı!

Saldırı sırasında 3 hakim ile otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybetti

17 Mayıs 2015 16:06

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin idama mahkum edilmesinin ardından hakim ve memurları taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Mısır'da ülkenin ilk kez seçimle başa gelen eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin idama mahkum edilmesinin ardından hakim ve memurları taşıyan otobüse dün saldırı düzenledi.

Mısırlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırının hakim ve memurları taşıyan otobüsün El Ariş kentine doğru hareket ettiği sırada gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sırasında 3 hakim ile otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 hakimin de yaralandığı ifade edildi.

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