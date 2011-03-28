-İDAM İÇİN REFERANDUMA GİDİLSİN ÖNERİSİ ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, ahlaki, ekonomik ve bölücü teröre bulaşanlar için idamın geri getirilmesini istedi. Topçu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ''adaletin, devletin imanı'' olduğunu, devlet adalet dağıtamıyorsa o devletin imanı olduğundan söz edilemeyeceğini ifade etti. Türkiye'de, devletin ahlaki, ekonomik ve bölücü terör suçları karşısında adaleti sağlamakta sorun yaşadığını öne süren Topçu, şunları kaydetti: ''Bölücü terör konusunda; binlerce insana kurşun sıkan, ülkenin milyarlarını heba eden, bölgede fukaralığı katmerleştiren, eti tırnaktan ayırmaya çalışan terör örgütünün başı, devletin tahsis ettiği bir adada el bebek gül bebek yaşatılıyor. Terör örgütün siyasi sözcüleri, dokunulmasızlık zırhıyla polisimize tokat atıyor. Bu manzarayı izlediğimizde 'adalet nerede' diyoruz. Ekonomik terörle alakalı; bankaların arkasına arabalar yanaştırılıyor, paralar bankalardan çuvallarla götürülüyor. Parası götürülen adam çocuğuyla çatıya çıkıyor. Ancak götürülen paralarla ilgili devlet olarak adalet ortaya koyup koruyamadık. Ahlaki terör; kaybolan çocuk konusu emperyal projedir, buna ciddi bakılması gerekir. Devlet, 'yılda bin 400 çocuk kayboluyor' diye açıkladı. Gerçekte, yılda 3 bin çocuk kayboluyor, akıbetleri Kayseri'deki çocuklar gibi oluyor. Bu kan dondurucu olayda bile Cumhurbaşkanı, Başbakan devreye girdi, olay 1,5 yıl sonra sonuçlandı. Devletin itibarı, üç kuzuyla birlikte gömüldü. Ahlaki, ekonomik ve bölücü terörle ilgili devlet hak dağıtamıyorsa 'bu devletin imanı var' diyebilir miyiz? İdamı, AB uyum yasaları çerçevesinde kaldıranlar, kaybolan 3 çocuğun cesedi topraktan çıkarıldığında herhalde kına yakmışlardır. Vicdanlar paramparça... Bu suçları işleyenler, birkaç yıl yatıp çıkıyorlar. Bu, hafife alınacak bir şey değil.'' Ahlaki, ekonomik ve bölücü teröre bulaşanlar için idamın geri getirilmesini isteyen Topçu, ''Meclise sesleniyoruz; idamı kaldırdınız. Bu vahşet ortamını ellerinizle hazırladınız, AB denilen hayal tünelinden çıkamadınız. Canınız sıkıldıkça referanduma gidiyorsunuz. İdamın geri getirilmesini de millete sorun'' diye konuştu. Topçu, BBP'nin bu işin peşini bırakmayacağını ifade ederek, parti teşkilatının kampanya düzenleyerek, idamın geri getirilemesini halka soracağını kaydetti.