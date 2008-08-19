İdam geri gelsin

MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, MHP Grup Başkanlığı'na bir teklif sunarak, "savaş, yakın savaş, seferberlik ve terör hali ile kasıtlı adam öldürme suçlarında idam cezasının uygulanmasını" istedi. İdam cezasının yeniden getirlmesi için TCK yanında, Anayasa'da da değişikiliğe gidilmesi gerekiyor. AKP, CHP ve DTP idam cezasına karşı olduğu için, TBMM'de 70 milletvekili blulunan MHP, Anayasa değişikliği teklifi veremiyor. Bu nedenle, Serdaoğlu'nun teklifinin bugün için "siyasi bir tavır" dan öte anlamının olamıyacağını belirtiliyor.