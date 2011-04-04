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Politika

İDAM CEZASI İÇİN 1 MİLYONDAN FAZLA İMZA ANKARA (A.A)

04 Nisan 2011 16:31

-İDAM CEZASI İÇİN 1 MİLYONDAN FAZLA İMZA ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından başlatılan ''Ahlaki ve Terör Suçları İçin İdam Cezası İstiyoruz'' imza kampanyasının 1 milyonu aştığı belirtildi. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Çevre-Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV) Başkanı İmren Aykut'a, vakıf binasında nezaket ziyaretinde bulundu. Topçu, burada yaptığı konuşmada, ahlaki, bölücü ve ekonomik terör suçları için idam cezasının geri getirilmesi istemiyle yaklaşık 1 hafta önce başlattıkları imza kampanyasının büyüyerek devam ettiğini söyledi. İdamı, ahlaki ve bölücü terör suçları için istediklerine dikkati çeken Topçu, ''Siyasi idamı kastetmiyoruz. Bu konuda en çok mağdur olan kesim biziz. Kampanyaya büyük ilgi var. TBMM'ye imzaları bu hafta teslim edeceğiz. Bakalım milletin teveccühünü Meclis görecek mi?'' diye konuştu. Aykut da BBP'nin kampanyasını ''çok haklı ve yerinde'' bulduğunu ve desteklediğini ifade etti. Kadına ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve şiddet suçlarına idam cezası uygulanması gerektiğini ifade eden Aykut, bu suçların faillerinin idam edilmesine insan hakları gerekçesiyle karşı çıkılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.  Aykut, ''Peki tecavüze uğrayan o çocukların yaşadıkları travma, onların insan hakları ne olacak? Aileler ızdırap çekiyor. 'Müebbet cezası veriliyor' deniyor. Türkiye'de, müebbet cezası nedeniyle cezaevlerinde ölen kimse biliyor musunuz? Yaşamın hak edilmesi lazım. Bu vahşi yaratıklar toplumdan ayıklanmalı'' dedi. BBP'nin kampanyasının 1 milyon imzayı aştığı, hafta sonuna kadar bu sayının katlanarak artmasının beklendiği kaydedildi.  

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